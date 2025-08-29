...und zwar unter den Importzöllen von US-Präsident Trump. Sie könnten das Unternehmen in diesem Jahr 1,5 bis 1,8 Mrd. $ kosten. Bei der Vorlage der Quartalszahlen Anfang August hatte CATERPILLAR noch eine Spanne von 1,3 bis 1,5 Mrd. $ genannt. Seitdem hat es laut Unternehmen aber zusätzliche Zölle und einige Klarstellungen gegeben. Allein im laufenden Quartal erwartet CATERPILLAR nun Zollkosten von 500 bis 600 Mio. $, wo man vorher noch von 400 bis 500 Mio. $ ausgegangen war. Ob man die negativen Auswirkungen der Zölle durch Gegenmaßnahmen minimieren kann? Das hatte CATERPILLAR in Aussicht gestellt - Details gibt es bislang aber keine. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Aktie leidet.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
