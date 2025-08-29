EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

HÖRMANN Industries veröffentlicht Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2025



Positive Geschäftsentwicklung in den Bereichen Communication und Engineering; Geschäftsbereich Automotive zurück in der Gewinnzone

Umsatz steigt auf 335,2 Mio. € (Vorjahr: 327,6 Mio. €), EBITDA auf 18,6 Mio. € ( Vorjahr: 8,8 Mio. €) und EBIT auf 1 2,3 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €)

Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 am oberen Rand der Spanne bestätigt

Kirchseeon, 29. August 2025 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938325) hat heute ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. In den ersten sechs Monaten sind die Umsatzerlöse der HÖRMANN Gruppe um 2,3 % auf 335,2 Mio. € gestiegen (Vorjahr: 327,6 Mio. €). Der leichte Umsatzanstieg resultierte im Wesentlichen aus der positiven Geschäftsentwicklung in den Bereichen Communication und Engineering sowie der Fakturierung mehrjähriger Projektaufträge im Bereich Intralogistics. Im Geschäftsbereich Automotive setzten sich die schwachen Absatzzahlen verschiedener Hauptkunden aus dem zweiten Halbjahr 2024 auch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 fort, was zu einer rückläufigen Umsatzentwicklung gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 führte. Aufgrund des insgesamt verbesserten Umsatzes auf Gruppenebene sowie der vielfältigen Maßnahmen zur Kostensenkung insbesondere im Geschäftsbereich Automotive erhöhten sich im ersten Halbjahr 2025 sowohl das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich von 8,8 Mio. € auf 18,6 Mio. € als auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 2,4 Mio. € auf 12,3 Mio. €. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Auch im ersten Halbjahr 2025 waren die insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die allgemeine Investitionszurückhaltung am Markt deutlich spürbar. Umso erfreulicher ist es, dass unsere breite Diversifikation einmal mehr zur Stabilität und zu nachhaltigem Erfolg beigetragen hat und zudem unsere intensiven Maßnahmen zur Kostenreduzierung und zur Steigerung der Produktivität im Bereich Automotive Wirkung zeigen. Wir sehen uns für die Zukunft gut aufgestellt und sind optimistisch, bei einem wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren. Für das Gesamtjahr 2025 gehen wir weiterhin von einer stabilen Entwicklung der HÖRMANN Gruppe auf dem Vorjahresniveau aus." Entwicklung der Geschäftsbereiche Im Geschäftsbereich Automotive verringerte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge des schwächeren Absatzes der OEM-Kunden von 199,1 Mio. € auf 171,1 Mio. €. Trotz des Umsatzrückgangs konnte der Bereich aufgrund einer verbesserten Kostenstruktur und der Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung einen deutlichen Anstieg des EBIT auf 3,6 Mio. € nach -0,5 Mio. € im Vorjahreszeitraum vorweisen und damit in die Gewinnzone zurückkehren. Der Bereich Communication lag mit einem Umsatz von 113,1 Mio. € über dem Niveau des Vorjahres (89,6 Mio. €). Bedingt durch das Umsatzwachstum sowie einem gegenüber dem Vorjahr veränderten Produktmix im Absatz erhöhte sich das EBIT im Berichtszeitraum auf 11,6 Mio. € (Vorjahr 7,6 Mio. €). Der bereits in den Vorjahren durch eine schwierige Marktsituation belastete Geschäftsbereich Intralogistics wurde auch im Berichtszeitraum durch die noch anhaltend spürbare Investitionszurückhaltung beeinträchtigt. Infolge der Fakturierung mehrjähriger Projektaufträge konnte der Umsatz in diesem Geschäftsbereich im ersten Halbjahr 2025 allerdings auf 35,7 Mio. € (Vorjahr: 24,4 Mio. €) erhöht werden; das EBIT verbesserte sich auf -1,5 Mio. € (Vorjahr: -2,8 Mio. €). Mit Umsatzerlösen von 13,8 Mio. € lag der Bereich Engineering auf dem Niveau des Vorjahresvergleichszeitraums (13,4 Mio. €). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erhöhte sich von 1,6 Mio. € leicht auf 1,8 Mio. €. Der Auftragsbestand der HÖRMANN Industries GmbH hat sich zum 30. Juni 2025 gegenüber dem 31. Dezember 2024 (595,2 Mio. €) um 2,2 Mio. € auf 593,0 Mio. € leicht verringert. Auch der Auftragseingang reduzierte sich im ersten Halbjahr 2025 infolge der weiterhin spürbaren Investitionszurückhaltung in der Industrie und im Nutzfahrzeugmarkt um 16,5 % auf 332,9 Mio. € gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 (398,7 Mio. €). Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Die HÖRMANN Industries GmbH bestätigt ihre im Geschäftsbericht aufgestellte Prognose und erwartet unter Berücksichtigung und Bewertung der aktuellen Geschäfts- und Auftragslage im Jahr 2025 weiterhin einen Gesamtumsatz zwischen 690 Mio. € und 720 Mio. € (2024: 678,9 Mio. €). Für das operative Geschäft wird ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 21 Mio. € und 23 Mio. € (2024: 24,3 Mio. €) am oberen Rand des Korridors prognostiziert. Diese Ergebnisprognose hängt weiterhin von der geopolitischen und konjunkturellen Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ab. Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2025 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter http://www.hoermann-gruppe.de/investor-relations/finanzpublikationen/ abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH (in Mio. €) Ertrags- und Finanzlage 1. HJ 2025 1. HJ 2024 Umsatz 335,2 327,6 Gesamtleistung (1) 347,7 350,9 Rohergebnis (2) 176,3 164,3 EBITDA (3) 18,6 8,8 EBIT (4) 12,3 2,4 Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 1,9 -5,8 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -7,6 -5,8 Vermögenslage 30.06.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 394,5 383,8 Eigenkapital 144,2 138,8 Eigenkapitalquote (in %) (5) 36,6 % 36,2 % Working Capital (6) 119,6 106,4 Nettofinanzmittelbestand (7) 61,0 68,3 Mitarbeitende (Anzahl) (8) 2.934 2.921



1) Umsatzerlöse zzgl. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen

2) Gesamtleistung zzgl. Sonstige betriebliche Erträge abzgl. Materialaufwand

3) Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern

4) Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis, vor Ertragsteuern

5) Eigenkapital/Bilanzsumme

6) Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

7) Guthaben bei Kreditinstituten abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

8) Periodendurchschnitt ohne Auszubildende nach Köpfen.



Kontakt:

HÖRMANN Industries GmbH

Hauptstraße 45-47

D-85614 Kirchseeon

T +49 8091 5630 0

F +49 8091 5630 195

info@hoermann-gruppe.com Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind mehr als 30 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Intralogistics mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 2.900 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com



