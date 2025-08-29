Genf - Die Genfer Bankengruppe Syz hat im ersten Semester 2025 unter dem Strich klar mehr verdient. Trotz des schwierigen Umfelds konnte die Bank zudem neue Gelder anziehen. Konkret erzielte die Syz-Gruppe einen konsolidierten Reingewinn von 7,4 Millionen Franken, verglichen mit einem Plus von 2,0 Millionen im ersten Halbjahr 2024, wie die Bank am Freitag der Nachrichtenagentur AWP mitteilte. Das Umfeld sei von tieferen Zinsen und einem schwächeren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
