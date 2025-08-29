Geratherm verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein starkes Wachstum: Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 13,2 % gegenüber dem Vorjahr und sequenziell um 15,4 %. Getrieben wurde dieses Wachstum von den Bereichen Respiratory und Inkubatorsysteme, wobei Letzterer nach der MDR-Zertifizierung einen Anstieg von 92 % yoy erzielte. Die EBITDA-Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte yoy auf 7,5 % und führte auf EBIT-Ebene zum Break-even. Unterstützt wurde dies durch niedrigere Personalkosten infolge von Kurzarbeit. Der Bereich Healthcare Diagnostics bleibt jedoch schwach, und die Kurzarbeit wurde bis Jahresende verlängert. Ein positiver Free Cashflow im ersten Halbjahr ermöglichte es Geratherm, seine Verschuldung zu reduzieren und die Netto-Cash-Position zu erhöhen. Angesichts der anhaltenden Stärke in den Bereichen Respiratory und Inkubatorsysteme, die die Herausforderungen im Diagnostiksektor kompensieren, halten wir an unseren Schätzungen fest und bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 6,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/geratherm-medical-ag





