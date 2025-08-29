Projekt Howells Lake wächst: Antimon-Zielgebiet um 67 Prozent erweitert

Anzeige / Werbung
Critical One Energy hat nach eigenen Angaben das Areal seines Antimon-Gold-Projekts Howells Lake in Ontario um 9.979 Hektar erweitert. Damit habe sich die Fläche um 67 Prozent vergrößert. Auslöser seien laut Management historische Bodenproben der Provinzregierung gewesen, die ungewöhnlich hohe Antimon-Gehalte bis zu fünf Kilometer westlich der bekannten Ressourcenzonen gezeigt hätten. Das Unternehmen erklärte, dass man sich damit die Kontrolle über die größten unerschlossenen Antimon-Vorkommen in Kanada sic
Critical One Energy hat nach eigenen Angaben das Areal seines Antimon-Gold-Projekts Howells Lake in Ontario um 9.979 Hektar erweitert. Damit habe sich die Fläche um 67 Prozent vergrößert. Auslöser seien laut Management historische Bodenproben der Provinzregierung gewesen, die ungewöhnlich hohe Antimon-Gehalte bis zu fünf Kilometer westlich der bekannten Ressourcenzonen gezeigt hätten. Das Unternehmen erklärte, dass man sich damit die Kontrolle über die größten unerschlossenen Antimon-Vorkommen in Kanada sichere.
Antimon als strategischer Rohstoff
Antimon wird unter anderem für Batterien, flammhemmende Materialien und militärische Anwendungen benötigt. Das Management verwies darauf, dass mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion zuletzt aus China und Russland gekommen seien. Angesichts von Exportverboten, wie sie China im Jahr 2024 verhängt habe, gewinne die Versorgungssicherheit im Westen zunehmend an Bedeutung.
Historische Spitzenwerte verstärken Potenzial
Die neu abgegrenzten Zielgebiete wiesen laut Unternehmensangaben teils höhere Metallkonzentrationen auf als die bisher bekannten Vorkommen. In früheren Bohrungen im sogenannten V-3-Raster seien bis zu 75 Prozent Antimon über 8,35 Meter sowie Goldgehalte von bis zu 14,19 Gramm pro Tonne festgestellt worden. Diese Bereiche sollen nun systematisch erweitert werden. CEO Duane Parnham erklärte, man kontrolliere inzwischen alle bedeutenden Zonen entlang eines 30 Kilometer langen geologischen Trends. Das Projekt könne damit zu einer Lagerstätte von "Distriktgröße" heranwachsen.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)