Projekt Howells Lake wächst: Antimon-Zielgebiet um 67 Prozent erweitert

Critical One Energy hat nach eigenen Angaben das Areal seines Antimon-Gold-Projekts Howells Lake in Ontario um 9.979 Hektar erweitert. Damit habe sich die Fläche um 67 Prozent vergrößert. Auslöser seien laut Management historische Bodenproben der Provinzregierung gewesen, die ungewöhnlich hohe Antimon-Gehalte bis zu fünf Kilometer westlich der bekannten Ressourcenzonen gezeigt hätten. Das Unternehmen erklärte, dass man sich damit die Kontrolle über die größten unerschlossenen Antimon-Vorkommen in Kanada sichere.

Antimon als strategischer Rohstoff

Antimon wird unter anderem für Batterien, flammhemmende Materialien und militärische Anwendungen benötigt. Das Management verwies darauf, dass mehr als 80 Prozent der weltweiten Produktion zuletzt aus China und Russland gekommen seien. Angesichts von Exportverboten, wie sie China im Jahr 2024 verhängt habe, gewinne die Versorgungssicherheit im Westen zunehmend an Bedeutung.

Historische Spitzenwerte verstärken Potenzial

Die neu abgegrenzten Zielgebiete wiesen laut Unternehmensangaben teils höhere Metallkonzentrationen auf als die bisher bekannten Vorkommen. In früheren Bohrungen im sogenannten V-3-Raster seien bis zu 75 Prozent Antimon über 8,35 Meter sowie Goldgehalte von bis zu 14,19 Gramm pro Tonne festgestellt worden. Diese Bereiche sollen nun systematisch erweitert werden. CEO Duane Parnham erklärte, man kontrolliere inzwischen alle bedeutenden Zonen entlang eines 30 Kilometer langen geologischen Trends. Das Projekt könne damit zu einer Lagerstätte von "Distriktgröße" heranwachsen.