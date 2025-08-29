Die Aktie von Schaeffler hat am Freitag von einer optimistischen Analystenstudie profitiert. Das Papier kletterte nach dem Handelsstart um rund drei Prozent auf 5,77 Euro und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2024.Die Citigroup hat die Schaeffler-Aktie von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 5,00 auf 6,75 Euro erhöht. Das Unternehmen könnte sich zu einem "Champion" im Bereich Hardware für humanoide Aktuatoren entwickeln, ein Markt, dessen Volumen bis zum Jahr 2050 auf mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
