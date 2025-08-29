Schwyz - Im ersten Halbjahr 2025 hat die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) einen Gewinn von 37,4 Millionen Franken erzielt. Das ist ein Rückgang von 4,3 Prozent. Der Geschäftserfolg von rund 65 Millionen Franken lag um 15,9 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie die Bank am Freitag mitteilte. Der Betriebsertrag fiel mit 137,3 Millionen Franken um 8,5 Prozent tiefer aus als in der Vorjahresperiode. Der Geschäftsaufwand lag mit 67,3 Millionen Franken leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab