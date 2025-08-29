Genf - Die Genfer Privatbank Pictet hat im ersten Halbjahr 2025 bei stabilen Erträgen etwas mehr verdient. Die verwalteten Vermögen gingen hingegen leicht zurück. Der Geschäftsertrag verharrte im Berichtshalbjahr bei 1,57 Milliarden Franken, wie die Bankengruppe am Freitag mitteilte. Da die Kosten gleichzeitig um 2 Prozent auf 1,15 Milliarden sanken, kletterte der Reingewinn um 3 Prozent auf 331 Millionen Franken. Eine «starke Kundendynamik und solide ...Den vollständigen Artikel lesen ...
