Auf der Hauptversammlung von Performance One stimmten die Aktionäre allen Tagesordnungspunkten zu und unterstützten damit die strategische Neuausrichtung hin zu einer schlanken Holding mit Fokus auf Digital Health und KI. Desinvestitionen, insbesondere der Bereich Digital Services, bleiben möglich und könnten zu Ausschüttungen an die Aktionäre führen. Ein kürzlicher Unternehmensbesuch bestätigte Fortschritte bei Kosteneffizienz und Umsetzungsdisziplin. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 mit Umsätzen von 9,0-9,5 Mio. EUR und einem EBITDA von 0,4-0,7 Mio. EUR, was unseren Annahmen entspricht. Die langfristigen Perspektiven im Bereich skalierbarer Digital-Health-Lösungen stützen weiteres Bewertungspotenzial über das aktuelle Marktniveau hinaus. Wir bekräftigen daher unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von 4,70 EUR und heben die Fortschritte in der Transformation hervor. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/performance-one-ag
