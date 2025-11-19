Performance One (PO1) wird seinen Übergang zu einer schlankeren Investmentholding-Struktur weiter vorantreiben. Die Aktionäre genehmigten im August auf der Hauptversammlung wichtige strategische Schritte, und weitere Maßnahmen, einschließlich der Abspaltung der Digital Services-Sparte sowie eines vorgeschlagenen Rebrandings zu POB AG, werden im Dezember zur Abstimmung gestellt. Die Abspaltung des EUR 10 Millionen schweren Digital Services-Geschäfts zielt darauf ab, die operative Unabhängigkeit zu verbessern und die Einheit für einen möglichen Verkauf zu positionieren, was als entscheidender Werttreiber fungieren könnte. Mit einer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 9,0-9,5 Millionen Umsatz und EUR 0,4-0,7 Millionen EBITDA erscheint die aktuelle Bewertung nicht überzogen. Wir halten an unseren Schätzungen, dem Kursziel (EUR 4,70) und unserer Kaufempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/performance-one-ag





© 2025 mwb research