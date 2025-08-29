Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die UniCredit Bank GmbH in Deutschland hat eine Anleihe (ISIN DE000HV2A003/ WKN HV2A00) mit einem Volumen von 1 Milliarde Euro lanciert, so die Börse Stuttgart.Dieser Pfandbrief biete einen Kupon von 2,375 Prozent jährlich. Die erste Zinszahlung finde am 27. August 2026 statt. Die Rückzahlung erfolge am 27. August 2029. Der aktuelle Kurs stehe bei 99,63 Prozent (Stand: 27.08.2025), was eine Rendite von etwa 2,473 Prozent bedeute. Da die Anleihe in Euro aufgelegt sei, bestehe für Anleger aus dem Euro-Raum kein Währungsrisiko. Die Anleihe sei in Einheiten von 1.000 Euro verfügbar. Standard & Poor's vergebe ein A- Rating mit stabilem Ausblick. Seit 2005 gehöre die UniCredit Bank GmbH zur italienischen Großbank UniCredit S.p.A. und agiere am Markt unter der Marke HypoVereinsbank. (Bonds weekly Ausgabe vom 28.08.2025) (29.08.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
