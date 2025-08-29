© Foto: Pavlo Gonchar - picture allianceTrotz KI-Rückenwind räumt Super Micro massive Mängel in der Finanzkontrolle ein. Anleger hoffen, dass die Probleme nicht erneut zum Risiko werden.Super Micro Computer hat in seinem Jahresbericht an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC erneut erhebliche Schwächen in den internen Finanzkontrollen eingeräumt. Das Unternehmen aus San Jose erklärte, dass die Kontrollen zum 30. Juni 2025 "nicht wirksam" gewesen seien. Auch die Offenlegungskontrollen und -verfahren hätten nicht den Anforderungen entsprochen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass unsere internen Kontrollen der Finanzberichterstattung zum 30. Juni 2025 aufgrund wesentlicher Schwächen in diesen Kontrollen nicht wirksam waren", heißt …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE