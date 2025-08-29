In seinem wöchentlichen Update für pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preisentwicklungen in der globalen Photovoltaik-Branche. von pv magazine Global Die Preise für Solarmodule ziehen wieder an. Nach Angaben von OPIS stiegen die Preise für gängige Topcon-Module (ab 600 Watt) in dieser Woche um 1,18 Prozent auf 0,086 US-Dollar pro Watt (FOB China). Die zuletzt gemeldeten Angebote bewegten sich zwischen 0,084 und 0,093 US-Dollar pro Watt. Seit Beginn des zweiten Halbjahres 2025 ergibt sich damit ein Anstieg um knapp fünf Prozent. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
