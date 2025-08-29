Verhaltene Stimmung an den Märkten: Gerresheimer überrascht, Clearvise mit Fortschritten

Der deutsche Leitindex startet mit Gegenwind in den Handelstag, begleitet von trüber Stimmung an der Wall Street und einem Rücksetzer in Tokio. Die Nervosität am Markt ist spürbar, denn der Freitag bringt eine geballte Ladung an Konjunktursignalen und potenziell marktbewegenden Nachrichten.

Makroökonomischer Überblick:

In Frankreich fiel die vorläufige Inflationsrate für August leicht unter Prognose, was Hoffnungen auf eine anhaltend moderate Teuerung in der Eurozone nährt. Später richten sich die Blicke auf Deutschland und Italien: Für beide Länder werden neue Verbraucherpreisdaten erwartet, die Hinweise auf den weiteren Kurs der EZB liefern könnten. Am Nachmittag rücken die USA in den Mittelpunkt - mit Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben im Juli, die Aufschluss über die Kaufkraft der Amerikaner geben sollen.

Im Fokus:

Gerresheimer sorgt für Gesprächsstoff: Der Verpackungsspezialist tauscht überraschend seinen Finanzchef aus. Bernd Metzner verlässt das Unternehmen Ende August, Nachfolger wird Wolf Lehmann, ein erfahrener Manager mit Private-Equity-Hintergrund. Die Aktie reagiert vorbörslich leicht fester - ein Signal, dass Anleger auf frischen Wind in der Finanzstrategie setzen.

Auch Clearvise steht im Fokus: Der unabhängige Stromproduzent aus erneuerbaren Energien meldet Fortschritte beim Bau des Windparks Weilrod 2 im Hochtaunus. Die letzte der drei Anlagen ist ans Netz gegangen, womit die Kapazität des Portfolios auf 371 MW steigt. CEO Petra Leue-Bahns betont die strategische Neuausrichtung zur reinen YieldCo mit stabilen Ausschüttungen. Parallel laufen Gespräche mit Tion Renewables über ein mögliches Outsourcing von Geschäftsbereichen. Trotz dieser positiven operativen Nachrichten zeigt sich die Aktie heute leicht schwächer - ein Hinweis darauf, dass Investoren die strukturellen Veränderungen noch einpreisen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bull UG114R 14,55 22455,169068 Punkte 16,44 Open End DAX® Bear UG6JBH 19,87 25875,395765 Punkte 14,39 Open End DAX® Bull UG5FW3 11,43 22757,073915 Punkte 20,98 Open End Dow Jones Industrial Average Bull HD2NK9 8,72 46457,764171 Punkte 6,1 Open End DAX® Bull UG5B0M 19,00 22003,481704 Punkte 12,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG6B8J 13,50 1580,00 EUR 20,21 17.09.2025 Deutsche Telekom AG Call UG5F1K 0,17 39,00 EUR 15,67 17.12.2025 GENERAL ELECTRIC CO Call HD8QPF 2,16 300,00 USD 34,24 17.06.2026 DAX® Put UG30SE 10,71 24600,00 Punkte 13,49 19.12.2025 RENK Group AG Call UG78VH 0,45 72,00 EUR 5,53 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Apple Inc. Long HD2N4Y 9,04 155,084133 USD 3 Open End DAX® Long UG6P3G 2,77 22440,393911 Punkte 15 Open End NASDAQ 100 Short UG6APW 1,74 25676,778906 Punkte -12 Open End Volkswagen AG Vz. Long HC15QZ 4,27 66,847773 EUR 3 Open End L'Oréal S.A. Long HC19QY 9,01 268,291286 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;

