Verhaltene Stimmung an den Märkten: Gerresheimer überrascht, Clearvise mit Fortschritten

Der deutsche Leitindex startet mit Gegenwind in den Handelstag, begleitet von trüber Stimmung an der Wall Street und einem Rücksetzer in Tokio. Die Nervosität am Markt ist spürbar, denn der Freitag bringt eine geballte Ladung an Konjunktursignalen und potenziell marktbewegenden Nachrichten.
Makroökonomischer Überblick:
In Frankreich fiel die vorläufige Inflationsrate für August leicht unter Prognose, was Hoffnungen auf eine anhaltend moderate Teuerung in der Eurozone nährt. Später richten sich die Blicke auf Deutschland und Italien: Für beide Länder werden neue Verbraucherpreisdaten erwartet, die Hinweise auf den weiteren Kurs der EZB liefern könnten. Am Nachmittag rücken die USA in den Mittelpunkt - mit Zahlen zu Einkommen und Konsumausgaben im Juli, die Aufschluss über die Kaufkraft der Amerikaner geben sollen.
Im Fokus:
Gerresheimer sorgt für Gesprächsstoff: Der Verpackungsspezialist tauscht überraschend seinen Finanzchef aus. Bernd Metzner verlässt das Unternehmen Ende August, Nachfolger wird Wolf Lehmann, ein erfahrener Manager mit Private-Equity-Hintergrund. Die Aktie reagiert vorbörslich leicht fester - ein Signal, dass Anleger auf frischen Wind in der Finanzstrategie setzen.
Auch Clearvise steht im Fokus: Der unabhängige Stromproduzent aus erneuerbaren Energien meldet Fortschritte beim Bau des Windparks Weilrod 2 im Hochtaunus. Die letzte der drei Anlagen ist ans Netz gegangen, womit die Kapazität des Portfolios auf 371 MW steigt. CEO Petra Leue-Bahns betont die strategische Neuausrichtung zur reinen YieldCo mit stabilen Ausschüttungen. Parallel laufen Gespräche mit Tion Renewables über ein mögliches Outsourcing von Geschäftsbereichen. Trotz dieser positiven operativen Nachrichten zeigt sich die Aktie heute leicht schwächer - ein Hinweis darauf, dass Investoren die strukturellen Veränderungen noch einpreisen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG114R
|14,55
|22455,169068 Punkte
|16,44
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG6JBH
|19,87
|25875,395765 Punkte
|14,39
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FW3
|11,43
|22757,073915 Punkte
|20,98
|Open End
|Dow Jones Industrial Average
|Bull
|HD2NK9
|8,72
|46457,764171 Punkte
|6,1
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0M
|19,00
|22003,481704 Punkte
|12,5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6B8J
|13,50
|1580,00 EUR
|20,21
|17.09.2025
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG5F1K
|0,17
|39,00 EUR
|15,67
|17.12.2025
|GENERAL ELECTRIC CO
|Call
|HD8QPF
|2,16
|300,00 USD
|34,24
|17.06.2026
|DAX®
|Put
|UG30SE
|10,71
|24600,00 Punkte
|13,49
|19.12.2025
|RENK Group AG
|Call
|UG78VH
|0,45
|72,00 EUR
|5,53
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Apple Inc.
|Long
|HD2N4Y
|9,04
|155,084133 USD
|3
|Open End
|DAX®
|Long
|UG6P3G
|2,77
|22440,393911 Punkte
|15
|Open End
|NASDAQ 100
|Short
|UG6APW
|1,74
|25676,778906 Punkte
|-12
|Open End
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|HC15QZ
|4,27
|66,847773 EUR
|3
|Open End
|L'Oréal S.A.
|Long
|HC19QY
|9,01
|268,291286 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.08.2025; 10:50 Uhr;
