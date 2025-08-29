Der US-amerikanische Konzern muss einen Rückschlag in der Entwicklung des Hoffnungsträgers Nipocalimab hinnehmen. Der Wirkstoff konnte in einer Phase-2a-Studie in Kombination mit einem anti-TNFa-Medikament nicht die gewünschten Effekte zeigen, weshalb Johnson & Johnson die Entwicklung zur Behandlung von Rheumatoider Arthritis (RA) einstellt.Johnson & Johnson hatte sich bei der Kombination eine wirksame Option für schwer behandelbare RA-Patienten erhofft. Nach 12 Wochen lieferten die Studienergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
