Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 876520 | ISIN: AT0000641352 | Ticker-Symbol: BZY
Tradegate
29.08.25 | 09:35
23,740 Euro
-0,08 % -0,020
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
23,40023,56012:09
23,46023,56012:09
Dow Jones News
29.08.2025 11:33 Uhr
191 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-NVR: CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Aktienkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 5.324.821 eigenen Aktien - Meldung gem § 130 Abs 2 iVm § 135 Abs 1 BörseG

DJ PTA-NVR: CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Aktienkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 5.324.821 eigenen Aktien - Meldung gem § 130 Abs 2 iVm § 135 Abs 1 BörseG

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß -- 135 Abs. 1 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Aktienkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 5.324.821 eigenen Aktien

Meldung gem -- 130 Abs 2 iVm -- 135 Abs 1 BörseG

Wien (pta000/29.08.2025/11:00 UTC+2)

Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Mai 2025 am 27. August 2025 beschlossen, 5.324.821 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 27. August 2025 einzuziehen. Nach Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats am 27. August 2025 erfolgte damit die Einziehung der rückerworbenen eigenen Aktien mit Wirkung zum 27. August 2025.

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Durchführung der Einziehung der insgesamt 5.324.821 Stück eigenen Aktien noch 5.324.821 Stück eigene Aktien.

Durch die Einziehung von 5.324.821 Stück eigenen Aktien wurde das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 27. August 2025 insgesamt um EUR 38.711.448,67 herabgesetzt und beträgt nunmehr EUR 735.517.568,35, zerlegt in 101.171.605 Stück nennwertlose Stückaktien (davon 4 Namensaktien und nunmehr 101.171.601 Inhaberaktien).

Gemäß -- 19 Abs 1 der Satzung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewährt jede Stückaktie eine Stimme.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      CA Immobilien Anlagen AG 
           Mechelgasse 1 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Christoph Thurnberger 
Tel.:         +43 1 532 5907 504 
E-Mail:        christoph.thurnberger@caimmo.com 
Website:       www.caimmo.com 
ISIN(s):       AT0000641352 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756458000404 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.