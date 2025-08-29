DJ PTA-NVR: CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Aktienkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 5.324.821 eigenen Aktien - Meldung gem § 130 Abs 2 iVm § 135 Abs 1 BörseG

Änderungen der Gesamtzahl der Stimmrechte und des Kapitals gemäß -- 135 Abs. 1 BörseG

CA Immobilien Anlagen AG: Herabsetzung des Aktienkapitals und der Anzahl der Stimmrechte durch Einziehung von 5.324.821 eigenen Aktien

Meldung gem -- 130 Abs 2 iVm -- 135 Abs 1 BörseG

Wien (pta000/29.08.2025/11:00 UTC+2)

Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hat auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der 38. ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vom 5. Mai 2025 am 27. August 2025 beschlossen, 5.324.821 Stück auf Inhaber lautende Stückaktien der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 27. August 2025 einzuziehen. Nach Erteilung der Zustimmung des Aufsichtsrats am 27. August 2025 erfolgte damit die Einziehung der rückerworbenen eigenen Aktien mit Wirkung zum 27. August 2025.

Die CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft hält zum gegenwärtigen Zeitpunkt nach Durchführung der Einziehung der insgesamt 5.324.821 Stück eigenen Aktien noch 5.324.821 Stück eigene Aktien.

Durch die Einziehung von 5.324.821 Stück eigenen Aktien wurde das Grundkapital der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 27. August 2025 insgesamt um EUR 38.711.448,67 herabgesetzt und beträgt nunmehr EUR 735.517.568,35, zerlegt in 101.171.605 Stück nennwertlose Stückaktien (davon 4 Namensaktien und nunmehr 101.171.601 Inhaberaktien).

Gemäß -- 19 Abs 1 der Satzung der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewährt jede Stückaktie eine Stimme.

Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Mechelgasse 1 1030 Wien Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

