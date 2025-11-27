Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der CA Immobilien Anlagen AG (ISIN AT0000641352/ WKN 876520):Der Vorstand der CA Immobilien Anlagen AG hat heute, am 26. November 2025, beschlossen, eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit einem potenziellen Käufer abzuschließen, um eine exklusive Due Diligence und Verhandlungen mit dem Ziel eines möglichen Verkaufs des verbliebenen Portfolios in Tschechien durchzuführen. Der Ausgang einer solchen Transaktion ist ungewiss und vorbehaltlich einer finalen Gremienzustimmung, wobei eine mögliche Transaktion im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen werden soll. (27.11.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de