Zürich - Die früheren Fifa-Funktionäre Joseph Blatter und Markus Kattner müssen weder ihre eigenen Boni noch den an einen weiteren Fifa-Funktionär ausgerichteten Bonus in Höhe von 23 Millionen Franken an die Fifa zurückzahlen. Dies hat das Arbeitsgericht Zürich entschieden. Die Boni wurden in den Jahren 2010 bis 2013 ausbezahlt und sollten den finanziellen Erfolg der Fussball Weltmeisterschaft in Südafrika 2010 honorieren, wie das Bezirksgericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab