DJ K+S-Aufsichtsrat verlängert Vertrag von CEO Meyer bis 2031

DOW JONES--Der neue K+S-Vorstandschef Christian H. Meyer hat eine Verlängerung seines Vorstandsmandates bis März 2031 bekommen. Der Aufsichtsrat erneuerte den Vertrag jetzt um weitere fünf Jahre, wie der Salz- und Düngemittelhersteller mitteilte. Meyer war 2023 als Finanzchef zu K+S gekommen und hat den Vorstandsvorsitz im Juni von Vorgänger Burkhard Lohr übernommen.

Der Aufsichtsrat verlängerte auch das Mandat der stellvertretenden Vorstandschefin und Chief Operating Officer, Carin-Martina Tröltzsch, bis Februar 2029.

August 29, 2025

