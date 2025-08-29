Neben Netzanschlüssen gelten aus Transformatoren als ein Engpass, wenn es um die Realisierung von großen Batteriespeichern geht. Eco Stor plant, den Batteriespeicher mit einer Kapazität von 238 Megawattstunden soll Anfang kommenden Jahres ans Netz. Eco Stor kann mit den Arbeiten an seinem Batteriespeicher mit 103 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität weiter voranschreiten. Nun sei der Transformator am Standort in Norddeutschland eingetroffen, teilte der Projektierer am Freitag mit. Mit knapp 130 Tonnen sei es das größte und schwerste Einzelbauteil des Projekts. Transport und Einbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
