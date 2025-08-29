© Foto: Christian Schultz/dpaDie dänische Regierung hat am Freitag ihre Prognose für das Bruttoinlandsprodukt 2025 deutlich nach unten korrigiert. Statt eines Wachstums von drei Prozent erwartet das Wirtschaftsministerium nun nur noch 1,4 Prozent. Hauptgrund sind die schwächeren Aussichten für den Pharmariesen Novo Nordisk, dessen Exporte zuletzt spürbar unter Druck geraten sind. Novo Nordisk, Hersteller der Blockbuster-Medikamente Ozempic und Wegovy zur Gewichtsreduktion, hatte in den vergangenen Jahren erheblich zum Boom der dänischen Wirtschaft beigetragen. 2024 wuchs das Bruttoinlandsprodukt noch um 3,7 Prozent, getragen vor allem durch den Export pharmazeutischer Produkte. Doch seit Jahresbeginn sind die Ausfuhren …Den vollständigen Artikel lesen ...
