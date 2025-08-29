Zürich/Nürnberg - Die Ringier Sports Media Group (RSMG) und der deutsche Olympia-Verlag, Herausgeber der Sportmarke «kicker» und des gleichnamigen Sportmagazins, spannen in der Schweiz zusammen. Die beiden Medienhäuser haben sich auf die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens RSMG kicker Schweiz AG geeinigt, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Freitag heisst. Der operative Start ist nach Vorliegen der kartellrechtlichen Genehmigung für Herbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab