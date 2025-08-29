Die Smartbroker Holding AG (ISIN: DE000A2GS609) überrascht Anleger mit vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2025. Umsatz, EBITDA und Neukundenzahl liegen über den eigenen Erwartungen - ein positives Signal für die Smartbroker Aktie. Halbjahreszahlen 2025: Umsatzsprung, EBITDA knapp positiv Auf Gruppenebene erzielte die Smartbroker Holding AG im ersten Halbjahr 2025 Umsatzerlöse von rund 32,3 Mio. Euro. Das entspricht einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 25,5 Mio. Euro.Das EBITDA lag mit 0,1 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert (2,9 Mio. Euro), blieb aber positiv - ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin