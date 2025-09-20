Aktien: Feierlaune am Mittwoch - Powell senkt die Zinsen, avisiert weitere für dieses Jahr. Alles wie erwartet - und erhofft. Märkte atmen erleichtert auf. Und während es in den USA für neue Rekorde am Freitag reicht, gelingt in Europa zumindest eine Kehrtwende von zuvor getesteten Tiefs beispielsweise von unter 23.300 Punkten im DAX. Dann gibt es noch die Gespräche zur Lösung des US-Chinesischen Wirtschaftskrimis über Zölle, seltene Erden und Tik-Tok Amerika, wo anegblich zwei Milliardärsfreunde von Trump kurz vor der Übernahme stehen sollen. Mit Oracle als Bannerträger des amerikanischen Retters ...

