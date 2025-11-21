Als Betrachter der Finanzmärkten neigt man zu Superlativen, aber tatsächlich war der gestrige Handelsverlauf historisch. Dazu ein Statement von Goldman Sachs. "The S&P 500 closed negative today, after gapping up more than +1.4% at the Open. This has only happened 2 other times before: April 7th 2020 (after COVID crash) April 8th 2025 (after Liberation Day crash)" - Goldman, US Equities Color Column In unserem Börsendienst nutzen wir nun aktiv die Chancen! Testen Sie uns! Bis vor wenigen Tagen wirkte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.