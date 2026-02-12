DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta000/12.02.2026/18:15 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Isaure de Chammard 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung b) Erstmeldung Anne-Laure Parrical de Chammard Vorstand 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Siemens Energy AG b) LEI 5299005CHJZ14D4FDJ62 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE000ENER6Y0 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 162,3354 EUR 1.328.552,91 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 162,3354 EUR 1.328.552,91 EUR e) Datum des Geschäfts 12.02.2026 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Xetra MIC XETR (Xetra)
Aussender: Siemens Energy AG
ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie)
