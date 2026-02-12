Anzeige
Donnerstag, 12.02.2026
Top-Ergebnisse: 1,75 g/t Gold über 30,4 Meter + massives Tagebau-Potenzial
WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
12.02.26 | 17:35
161,40 Euro
-1,13 % -1,85
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
162,05163,1020:26
162,00162,9520:26
Dow Jones News
12.02.2026 18:51 Uhr
335 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Siemens Energy AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta000/12.02.2026/18:15 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                Isaure de Chammard 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           In enger Beziehung 
b)      Erstmeldung 
                                           Anne-Laure Parrical de Chammard 
                                           Vorstand 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                Siemens Energy AG 
b)      LEI                                 5299005CHJZ14D4FDJ62 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               DE000ENER6Y0 
b)      Art des Geschäfts                          Verkauf 
c)      Preis(e)                              Volumen 
        162,3354 EUR                            1.328.552,91 EUR 
d)      Aggregierter Preis                         Aggregiertes Volumen 
        162,3354 EUR                            1.328.552,91 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         12.02.2026 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Xetra 
        MIC                                 XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1770916500062 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 12:15 ET (17:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
