Die anfängliche Euphorie über die angehobene Ergebnisprognose bei Siemens hat nicht bis zum Handelsschluss getragen. Zwar kletterten die Aktien des Münchner Technologie- und Industriekonzerns zwischenzeitlich kräftig, am Ende reichte es jedoch nicht, um SAP als wertvollstes DAX-Unternehmen dauerhaft zu überholen.Gegen Mittag hatten die Siemens-Papiere um fast acht Prozent zugelegt und mit knapp 276 Euro ein Rekordhoch erreicht. Der Börsenwert stieg damit auf rund 219 Milliarden Euro. Bis zum Handelsschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär