Die Aktie von SAP stand zuletzt weiter deutlich unter Druck und notiert fernab ihrer Höchststände. Doch der Experte Tom Lee ist sich sicher, dass sich Software-Aktien zu diesem Zeitpunkt wieder erholen werden. Viele Aktien aus dem Software-Bereich wie die von SAP notieren aktuell sehr deutlich unter ihren vergangenen Höchstständen. Doch der bekannte Stratege Tom Lee ist sich sicher: Schon bald werden die Papiere ein Comeback erleben. Dann erholen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE