Die USA forcieren nach über dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine eine Friedenslösung. Ein 28-Punkte-Plan sieht erhebliche Zugeständnisse von Kiew vor, Selenskyj ist aber gesprächsbereit. Rüstungsaktien geraten am Freitag unter Druck. Die Aktie von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall verliert im DAX mehr als sieben Prozent. Bereits am Mittwoch hat diese "Friedensangst" die Aktien aus dem Rüstungssektor belastet. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung setzen sich die Verkäufe am Freitag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
