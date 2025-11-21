Ein möglicher Deal, ausgehandelt über europäische Köpfe hinweg, schickt Rüstungswerte in die Tiefe. Analysten warnen jedoch: Für Europas Sicherheit bedeutet das keine Entwarnung.Berichte über einen möglichen von den USA unterstützten Friedensplan für die Ukraine haben den europäischen Rüstungssektor am Freitag spürbar belastet. Medien veröffentlichten einen 28-Punkte-Entwurf, der einen dauerhaften Waffenstillstand sichern soll und für Kiew heikle Zugeständnisse vorsieht. Reuters meldete, der Plan verlange die Abtretung der Donbass-Region an Moskau und die Verkleinerung des ukrainischen Militärs. Europäische Verbündete sollen nicht eingebunden worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr …

