FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Dax haben am Freitag die 2025 bisher besten Werte besonders stark Federn gelassen: Rheinmetall und Siemens Energy . Beide haben ihre Kurse im Jahresverlauf mehr als verdoppelt und die Verlockung für Gewinnmitnahmen ist entsprechend groß.

Für Siemens Energy ging es besonders deutlich abwärts, zeitweise um mehr als 8 Prozent auf 102,70 Euro. Sie landeten damit wieder an ihrer 50-Tage-Linie, die zuletzt mehrfach Ausgangspunkt für neue Rekorde war. Erst tags zuvor war über 118 Euro eine neue Bestmarke erreicht worden - nach rund 135 Prozent Kursplus im laufenden Jahr.

Dabei lobten Analysten den Energiekonzern nach dem Kapitalmarkttag am Donnerstag. "Das Management hat auf dem lange erwarteten Kapitalmarkttag einen guten Job gemacht", schrieb etwa Phil Buller von JPMorgan. Es habe die Erhöhung der mittelfristigen Ziele aus der Vorwoche mit Details unterfüttert. Buller zeigte sich erleichtert, wie viel der avisierten Margensteigerung praktisch bereits in den Auftragsbüchern stecke.

Rheinmetall leiden weiter unter dem neuen Vorstoß der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ihr Jahresplus schmolz am Freitag auf 154 Prozent. Analysten werden allerdings nicht müde zu betonen, wie wenig die US-Pläne dies an der grundsätzlichen Bedrohungslage und der Wiederbewaffnung Europas ändern würde./ag/mis

DE0007030009, DE0008469008, DE000ENER6Y0