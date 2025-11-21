FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk von 75 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller habe das Ziel für 2030 leicht aufgestockt, aber die Erwartungen an 2027 und 2028 gedämpft, schrieb Christophe Menard in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Kapitalmarkttag. Man drehe alle Stellschrauben für künftiges Wachstum, der zivile Bereich verliere weiter an Bedeutung./ag/mis



