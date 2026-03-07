Renk Group AG: Sevinc Sagel, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen,
07. Mar 2026 / 20:53 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel
|Vorname
|Sevinc
|Nachname
|Sagel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person in enger Beziehung zu Dr. Alexander Sagel (Vorstand)
b) Erstmeldung
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Renk Group AG
b) LEI
|894500H8CNSZ53EI6K63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
|Art
|Aktie
|ISIN
|RENK73
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|56,16 EUR
|52.791,90 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|56,16 EUR
|52.791,90 EUR
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
|06.03.2026
f) Ort des Geschäfts
|XETRA
Ende der Mitteilung
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com
|Sprache
|Deutsch
|Unternehmen
|Renk Group AG
|Gögginger Str. 73
|86159 Augsburg
|Germany
|Internet
|https://www.renk.com/