Original-Research: Enapter AG - von First Berlin Equity Research GmbH



12.11.2025 / 16:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG Unternehmen: Enapter AG ISIN: DE000A255G02 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 12.11.2025 Kursziel: 2,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 24.09.2025: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf BUY herauf und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR 2,30.



Zusammenfassung:

Enapter hat Kapitalmaßnahmen mit einem Emissionsvolumen in Höhe von €12 Mio. beschlossen und die Vollplatzierung durch institutionelle Ankeraktionäre gesichert. Wir sehen das Unternehmen damit für 2026 als durchfinanziert an. Die Mittel dienen dazu, den Auftragsbestand (Mitte September 2025: €45 Mio.) umzusetzen. Das Management plant, bereits 2026 den operativen Break-even zu erreichen. Die Tatsache, dass das Management zwei Ankeraktionäre überzeugen konnte, die Kapitalerhöhung zu zeichnen, deuten wir als sehr ermutigendes Zeichen dafür, dass 2026 ein erfolgreiches Jahr mit kräftigem Wachstum und deutlicher Ergebnisverbesserung wird. Unser überarbeitetes DCF Modell ergibt ein neues Kursziel von €2,30 (bisher: €2,10). Wir stufen unser Rating von Hinzufügen auf Kaufen herauf, da das Kurspotenzial nunmehr 46% beträgt.





First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal upgraded the stock to BUY and increased the price target from EUR 2.10 to EUR 2.30.



Abstract:

Enapter has approved the issue of new capital of €12m and secured its full placement with institutional anchor shareholders. We therefore consider the company to be fully financed for 2026. The funds will be used to deliver the order backlog (mid-September 2025: €45m). Management plans to reach operational break-even as early as 2026. We interpret the fact that management was able to convince two anchor shareholders to subscribe to the capital increase as a very encouraging sign that 2026 will be a successful year with strong growth and a significant improvement in earnings. Our revised DCF model yields a new price target of €2.30 (previously: €2.10). We upgrade our rating from Add to Buy, as the upside is now 46%.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: H2O_GR-2025-11-12_DE



Kontakt für Rückfragen:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News