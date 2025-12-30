Summary: Enapter befindet sich in einer Übergangsphase vom technologiegetriebenen Projektgeschäft hin zur industriellen Skalierung Die gesenkte Prognose für 2025 ist vor allem eine Frage des Timings, nicht der strukturellen Nachfrage Der Auftragsbestand bildet die Grundlage für einen spürbaren Umsatzsprung ab 2026 Die Finanzierung dient der operativen Abarbeitung laufender Projekte und der Stabilisierung des Working Capitals 2026 wird zum entscheidenden Jahr für die Glaubwürdigkeit der Skalierungsstory Eine Branche, die langsamer reift als gedacht: Die Wasserstoffbranche hat in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
