EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Sonstiges

DRIFT Energy wählt Enapters AEM-Elektrolyseure für seine energieerntenden Segelschiffe



25.02.2026 / 14:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DRIFT Energy wählt Enapters AEM-Elektrolyseure für seine energieerntenden Segelschiffe Enapter entwickelt Elektrolyseure zum Einbau in DRIFTs Segelschiffe

Integration vorgesehen in mehr als 30 Segelschiffen

Erste maritime Einbauten für 2027 angestrebt Hamburg, 25.02.2026 - Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) gibt bekannt, dass DRIFT Energy Limited (Vereinigtes Königreich) Enapters AEM-Elektrolyseur-Technologie für die Integration in seine geplanten energieerntenden Segelschiffe ausgewählt hat. Enapter wird eine schiffseinbaufähige ("marinisierte") Konfiguration entwickeln und bereitstellen, die auf die maritimen Anforderungen von DRIFT zugeschnitten ist. DRIFT entwickelt Hightech-Segelschiffe, die Windenergie auf See nutzen und direkt in grünen Wasserstoff umwandeln, um diesen zu speichern und an Land zu transportieren. Nach einem umfassenden Technologie-Bewertungsprozess entschied sich DRIFT für Enapters modulare AEM-Elektrolyseurplattform für diese maritime Anwendung. Ausschlaggebend waren insbesondere das robuste Design der Elektrolyseur-Stacks sowie integrierte Redundanzmechanismen, die für anspruchsvolle Offshore-Einsätze als wesentlich gelten. Beide Unternehmen arbeiten mit relevanten Klassifikationsgesellschaften zusammen, um die Anforderungen an die maritime Zertifizierung zu erfüllen. Eine erste für den maritimen Einsatz geeignete Einheit wird für das Jahr 2027 angestrebt. Nach Angaben von DRIFT befinden sich mehr als 30 Energieschiffe unter Vertrag oder in Entwicklung innerhalb der eigenen Projektpipeline des Unternehmens. Die für DRIFT entwickelte Elektrolyseur-Konfiguration ist für die Integration in diese Schiffe vorgesehen. Unter "Marinisierung" versteht man die Anpassung von Systemdesign und Komponenten an die besonderen Anforderungen des maritimen Umfelds, einschließlich der Berücksichtigung von Schiffsbewegungen sowie der Bereitstellung in einer für den Einbau an Bord geeigneten Bauform. Management Statements Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: "Wir sind stolz darauf, dass DRIFT Energy unsere AEM-Elektrolyseur-Technologie für seine innovativen energieerntenden Segelschiffe ausgewählt hat. Nach der Bewertung verfügbarer Technologien entschied sich DRIFT für unsere modulare AEM-Plattform, was die Robustheit und Skalierbarkeit unserer Systemarchitektur unterstreicht. Wir schätzen das Vertrauen von DRIFT in Enapter sehr und freuen uns darauf, eng mit dem Team zusammenzuarbeiten, während dieses vielversprechende Offshore-Konzept in Richtung Umsetzung voranschreitet." Ben Medland, CEO von DRIFT Energy: "Dieses Projekt bringt zwei Unternehmen zusammen, um Technologien zu entwickeln, die die Dekarbonisierung der maritimen und Offshore-Industrien unterstützen. Mit marinisierter Elektrolyseur-Technologie können wir die Produktion emissionsfreien Kraftstoffs auf See mit unseren einzigartigen energieerntenden Schiffen weiter vorantreiben. Es ist ein weiterer bedeutender Schritt auf dem Weg zu unserer Vision nettopositiver Schiffe, und ich freue mich sehr darauf, diese Technologie zur Marktreife zu bringen." Über Enapter Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff sowie die digitale Plattform CoreKraft entwickelt und anbietet. Die patentierte Anionenaustauschmembran-(AEM)-Technologie verzichtet auf den Einsatz teurer und seltener Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht eine effiziente sowie skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff durch ein modulares Design - auch bei schwankenden erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind. Mit CoreKraft bietet Enapter eine herstellerunabhängige digitale Plattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von Wasserstoff- und Energiesystemen. CoreKraft ermöglicht die Integration unterschiedlicher Elektrolyseur-Technologien und Energiekomponenten innerhalb einer einheitlichen Architektur und unterstützt Partner bei der Umsetzung technologieoffener, hybrider Systemkonzepte. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter Group hat ihren Hauptsitz in Deutschland, betreibt einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und unterhält ein Joint Venture mit der Wolong Group in China. Die Enapter AG (H2O) ist an den regulierten Märkten der Börsen Frankfurt und Hamburg notiert (ISIN: DE000A255G02). Weitere Informationen: Website: https://www.enapter.com LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter Pressekontakt: Ralf Droz / Doron Kaufmann edicto GmbH Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54 E-Mail: enapter@edicto.de



25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News