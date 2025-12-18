Enapter nutzt eine franchisefähige Vertriebsstrategie und bildet exklusive Partnerschaften in Schlüsselstaaten, um in neue Märkte einzutreten, während der Wasserstoffsektor an Dynamik gewinnt, ohne das volle Risiko zu übernehmen. Anfang 2024 wurden bedeutende Vereinbarungen getroffen, darunter eine Vertriebsvereinbarung in den USA mit CleanH2 Inc. sowie ein Joint Venture in China mit der Wolong Electric Group für den Vertrieb und die Auslagerung der Produktion, einschließlich der Montage von Containern. In der vergangenen Woche gab Enapter die Expansion in die Ukraine und nach Israel bekannt, gestützt durch eine exklusive Wiederverkäufervereinbarung mit ProLubric GmbH. Dies bietet sofortigen Marktzugang, unterstützt durch nationale Wasserstoffpläne, eine starke Infrastruktur und gezielte Fördermittel. Durch die Auslagerung des Vertriebs an erfahrene Partner kann sich Enapter auf seine Kernkompetenz konzentrieren, die Entwicklung und Produktion von AEM-Stapeln und Software. In Verbindung mit der kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung in Höhe von 12 Mio. Euro verstärken diese strategischen Schritte unsere Spek. KAUFEN mit einem Kursziel von 3,30 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





