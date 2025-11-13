Enapter hat eine Kapitalerhöhung in Höhe von 12,0 Millionen Euro angekündigt, einschließlich einer Barkapitalerhöhung von 2,4 Millionen Euro durch die Ausgabe von 1,5 Millionen zusätzlichen Aktien sowie einer obligatorischen Wandelanleihe in Höhe von 9,6 Millionen Euro zu einem Preis von 1,58 Euro pro Aktie, die von zwei institutionellen Hauptinvestoren vollständig besichert ist. Die obligatorische Umwandlung der Anleihe ermöglicht es, diese als eigenkapitalähnlich zu behandeln, was sofortige finanzielle Stabilität bietet, die Ausführung des Auftragsbestands unterstützt und die Bilanz stärkt. Die Hauptinvestoren, Svelland Global Trading Master Fund Limited und CVI Investments, Inc., die von Jeffrey Yass kontrolliert werden, bringen beträchtliche finanzielle Mittel mit und signalisieren starkes Vertrauen in die Technologie und Wachstumsaussichten des Unternehmens. Wir haben unser Modell angepasst, um die zugesagten Aktien und Anleihe einzubeziehen, während die potenziellen ~6,076 Millionen Aktien aus der Umwandlung noch ausstehen. Die Kapitalerhöhung stärkt die operative Basis, reduziert die Nettoverschuldung und validiert die Wachstumsgeschichte. Aufgrund moderater Verwässerung revidieren wir unser Kursziel auf 3,30 Euro (von vorher 3,50 Euro) und halten unsere Einstufung "Spec. BUY" aufrecht, da wir die Kapitalerhöhung als starkes Signal des Vertrauens der Hauptinvestoren werten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





© 2025 mwb research