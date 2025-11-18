

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.11.2025 / 15:51 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AKD Private Equity GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: André Nachname(n): Kolbinger Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Smartbroker Holding AG

b) LEI

39120021VUEJYNGL7R59

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GS609

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,10 EUR 242.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,10 EUR 242.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





