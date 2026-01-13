Smartbroker habe seine Guidance für das Geschäftsjahr 2025, laut GBC Research, erneut angehoben und damit die anhaltend außergewöhnlich starke operative Entwicklung im Jahr 2025 bestätigt. Der Vorstand erwarte nun einen Konzern-Umsatz zwischen 65 und 70 Millionen Euro (zuvor 60 bis 66 Millionen Euro) und einen operativen Gewinn (Ebitda) in einer Spanne von minus 1,5 bis plus 1,5 Millionen euro (zuvor minus 3,0 bis 0,0 Millionen Euro). Anlass für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
