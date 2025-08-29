Die Einführung der neuen Toniebox 2 wird nach Einschätzung von Warburg Research zum Wachstumstreiber für den Hörspielanbieter tonies. Analyst Thilo Kleibauer erklärte, mit dem neuen Gerät und der ergänzenden Spielkategorie Tonieplay erschließe die Gruppe zusätzliches Marktpotenzial. Die Toniebox 2 soll ab dem 15. September in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Australien und Neuseeland verfügbar sein. In Nordamerika startet der Vertrieb am 5. Oktober. Kleibauer bezeichnete die Produkteinführung als "wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de