Die Freiburger Badenova verkauft ihre beiden Biogasanlagen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Der Erwerber Avrio will damit das Biomethangeschäft ausbauen. Der Versorger Badenova zieht sich aus dem Biogasgeschäft zurück und verkauft seine beiden Biomethananlagen. Wie das Freiburger Unternehmen mitteilte, sei der Verkauf durch die Tochter BadenovaWärmeplus Teil einer strategischen Konsolidierung. Ziel sei, die Investitions- und Umsetzungskraft in den Kernbereichen Windkraft, Photovoltaik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
