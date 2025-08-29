London/Frankfurt - Der Goldpreis hat am Freitag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nachdem die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) am Vorabend bis auf 3.423 US-Dollar gestiegen war und damit auf den höchsten Stand seit fünf Wochen, fiel der Preis bis zum Freitagnachmittag etwas auf 3.411 Dollar zurück. In Euro gerechnet kostete die Unze 2.924 Euro. Mit dem Höhenflug der vergangenen Tage näherte sich der Goldpreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab