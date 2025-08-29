München (ots) -Deutschland gewinnt auch das 2. EM-Gruppenspiel: 105:83 gegen Schweden. "Super erwachsene Leistung", lobt Experte Per Günther, "souveräne Leistung" sagt der Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic. Guter Turnierstart des Weltmeisters mit 2 klaren Siegen vor seinem vermutlich härtesten Gruppenspiel am Samstag gegen Litauen - ab 11.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport.Ein Spieler stach erneut heraus: Dennis Schröder, 23 Punkte, mehrfach rüde gefoult und dennoch mit viel Spielfreude vor den Augen seiner Klub-Bosse der Sacramento Kings. "Da kann man nicht genug loben. Er ist ein Leader. Er kam mit einem klaren Ziel und Auftrag hierher. Bis jetzt geht er voran", lobt Ibrahimagic, der die 3 restlichen Gruppenspiele gegen Litauen, Finnland und Großbritannien so beschreibt: "Wir haben noch 3 schwere Spiele, 2 große Brocken."Ein Update zum "geschonten" Jo Voigtmann zur Wiederkehr gegen Litauen gab's auch vom Bundestrainer: "Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, ja. Am Ende entscheiden die Ärzte und Jo selbst."Knie hat gehalten: Issac Bonga war von Minute 1 auf Betriebstemperatur und erklärt die famose 1. Halbzeit so: "Wir wollten direkt am Anfang eine Message senden, dass wir nicht groß rumfackeln." Weil wieder die 100 Punkte-Marke gerissen wurde, gibt's erneut Süßkram: "Wenn wir so weiter machen, bekommen wir ein Problem mit den ganzen Donuts, die wir essen müssen."Nachfolgend Clips und Stimmen vom zweiten deutschen Spiel gegen Schweden bei der EuroBasket 2025 - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Auch am Samstag spielt Deutschland ab 11.45 Uhr - diesmal gegen Litauen. Die ganze EM gibt's nur bei MagentaSport und MagentaTV live die deutschen Spiele zudem kostenlos.EM-Spiel 1: Deutschland - Schweden 105:83Deutschland gibt keine Sekunde die frühe Führung ab - spielt mit offensiver Lust gegen etwas ersatzgeschwächte Schweden, dennoch aber munter mitmischen. Gegen Deutschlands Talent und Anführer Schröder machtlos sind.Dafür muss Zeit sein, wenn die Chefs aus den USA anreisen - Dennis Schröder zusammen mit seinen Vereins-Bossen: Doug Christie, Head Coach Sacramento Kings und der Besitzer, Vivek Ranadivé. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RldJRmw5OERyblNsdGp0TFk3aFliTnZKVXp3QmZoR2Erelp4RHBmangxQT0=Routine - deutsche Zufriedenheit nach Spielende. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZUh0VWFtZzRIM2lpK2JYUFRsajFrVyt6Z3ZkbS84alp3Wk03aDBYZVpwWT0=Alan Ibrahimagic, Co-Trainer DBB-Team: "Insgesamt zufrieden. Es ist nicht einfach, man ist 17 vorne und hat das Gefühl: man hat alles unter Kontrolle. Trotzdem ist es weit weg, dass es sicher ist. Wir haben es, wie schon im ersten Spiel, gut kontrolliert in der 2. Hälfte und souverän nach Hause gefahren."Über Dennis Schröder: "Da kann man nicht genug loben. Er ist ein Leader. Er kam mit einem klaren Ziel und Auftrag hierher. Bis jetzt geht er voran. Hoffen wir, dass er das auch weiter so macht."Über das Spiel am Samstag gegen Litauen: "Es ist mit Finnland der vermeintlich schwerste Gegner in der Gruppe. Wir haben noch 3 schwere Spiele, 2 große Brocken."Über Johannes Voigtmanns Chancen, gegen Litauen wieder dabei zu sein: "Ich hoffe es, es war eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, ja. Am Ende entscheiden die Ärzte und Jo selbst." Der link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R2psL1UzTmtQRllFOXJyU0FuV2pmWVp2ZU1QYnBicmJuc1BZZmgycVF2MD0="War wichtig, schnell einen Stempel draufzumachen"Andreas Obst, Nationalspieler: "Der Fokus war, das Spiel relativ schnell in den Griff zu bekommen, dass wir die Minuten verteilen können. Morgen ist dann ein wirklicher Kampf vor uns. Deswegen war es wichtig, schnell einen Stempel draufzumachen und das Spiel in unsere Richtung zu bekommen."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZENSeUJBS2w3bC83TFVXR1BPWFhZZ01xOXlzRURSaWZUdytRVjRKUEdrST0=Isaac Bonga, Nationalspieler, über sein Knie: "Es ging auf jeden Fall besser. Nach dem ersten Spiel hatten einen kleinen Schreck, aber zum Glück ist es nichts Schlimmes."Über die Leistung der Mannschaft: "Wir wollten direkt am Anfang eine Message senden, dass wir nicht groß rumfackeln. Das ist uns gut gelungen. Jetzt hoffe ich, dass wir das Momentum aus den ersten beiden Spielen immer mit weiternehmen können. Wenn wir so weiter machen, bekommen wir ein Problem mit den ganzen Donuts, die wir essen müssen. Das zeigt einfach, was wir für eine Vielseitigkeit in der Offensive haben. Die Team-Chemie ist einfach perfekt bei uns." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWdQcmVmK1RsL244TW9JOW10MmxwVzV0ZGl0cjNhREk3Tithc1AyYUkybz0="Eine super erwachsene Leistung der deutschen Mannschaft"MagentaSport-Experte Per Günther über die deutsche Leistung: "Ich würde erwachsen sagen. Wir haben über den Fokus in der 1. Halbzeit gesprochen, das war fantastisch. Da waren es 3 Ballverluste, sie haben 90 Prozent ihrer Freiwürfe getroffen. Das sind diese Kategorien, wo man Konzentration rauslesen kann. Dann bist du 20 vorne und hast genau das Richtige gemacht. Genau die richtige Intensität, es war erwachsen. Es ist nie brenzlig geworden, deswegen war es eine super erwachsene Leistung der deutschen Mannschaft."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U2ROM2VMaHFLV1JPZUg4NElkM0dLRmR3Z1I3Y2M2ZjJtK3JDd1BzcmxWND0=Stimmen zur PauseAlan Ibrahimagic, Co-Trainer DBB-Team, mit kurzer Halbzeitanalyse: "Beim Rebound könnten wir noch etwas fokussierter sein. Sowohl defensiv als auch offensiv können wir das eigentlich noch deutlich besser. Insgesamt ganz gut, eine Phase, wo wir ein bisschen Nervosität haben reinkommen lassen, durch die ständigen Wechsel der Schweden, auch in den Line-ups. War nicht so einfach, aber man kann mit der Führung auf jeden Fall zufrieden sein."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEhyYml1YThJVEk0Wk9DOUdDL3M0SmxiVmVHL3dwVnFSWTIrdElpWnh3OD0=MagentaSport-Experte Per Günther mit einer kurzen Halbzeit-Analyse: "Angeschoben vom Fokus. MagentaSport-Experte Per Günther mit einer kurzen Halbzeit-Analyse: "Angeschoben vom Fokus. Für mich ist das die fokussierteste Halbzeit, die ich in diesem Sommer von der Nationalmannschaft gesehen habe. Ich habe eine Situation gesehen, wo die Absprache nicht ganz klar war, das war ein Dreier für Borg. Ansonsten gibt es keinen freien Drive." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q2tVNmpUMzluZVFaaVMwaGtZbHNST2lqK1hjWnJueGxqekduTit4enQ5QT0=Alle Informationen zum Programm und Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv/sportDeutsche EM-Gruppenspiele bei MagentaSportSamstag, 30. Augustab 11.45 Uhr: Litauen - DeutschlandMontag, 01. Septemberab 14.45 Uhr: Deutschland - GroßbritannienMittwoch, 03. Septemberab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland