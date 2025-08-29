Zum Monatsultimo vor dem langen Wochenende zögern viele Anleger in den USA mit neuen Käufen. Dow Jones und Nasdaq 100 geben im frühen Handel leicht nach. Daran können auch neue Konjunkturdaten nichts ändern. Unter den Einzelwerten stehen Nvidia, Marvell Technologies und Dell im Fokus. Die Papiere von Autodesk und Ulta Beauty ragen positiv heraus. Nach neuen Preisdaten sind die US-Börsen am Freitag etwas leichter gestartet. Im frühen Handel steht der Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent schwächer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
