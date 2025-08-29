Der Hersteller von Solardachziegeln mit Produktion in Prenzlau hat bereits im Juni ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Damals noch mit der Hoffnung, über eine Investorenübernahme gerettet zu werden. Jetzt zeigte der Insolvenzverwalter beim Amtsgericht eine Masseunzulänglichkeit an. Der Insolvenzverwalter der Autarq GmbH hat beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg eine Masseunzulänglichkeit angezeigt. Das 2012 von Cornelius Paul gegründete Unternehmen produziert Solardachziegel, die anstelle herkömmlicher Tonziegel zur Dacheindeckung eingesetzt werden können. Gefertigt wurde am Standort Prenzlau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland