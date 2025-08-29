Die Nippon Sanso Holdings Corporation (Präsident und CEO: Toshihiko Hamada) wird das Markenlogo für ihr Industriegasgeschäft weltweit vereinheitlichen und die Umstellung schrittweise umsetzen.

Bislang hat unsere Gruppe weltweit Industriegasgeschäfte unter Verwendung desselben Symbols betrieben und sich dabei an die jeweiligen Regionen angepasst. Um die Anerkennung und das Verständnis unserer Gruppe als einheitliches Unternehmen bei einem breiten Spektrum von Stakeholdern weiter zu verbessern, den Unternehmenswert zu maximieren und nachhaltiges Wachstum zu erzielen, haben wir beschlossen, die Marke für unsere Industriegasgeschäfte unter "NIPPON SANSO" zu vereinheitlichen und das Markenlogo weltweit zu standardisieren.

Auch in Zukunft werden wir uns bemühen, als weltweit anerkannte Marke ein vertrauenswürdiges Unternehmen für alle Interessengruppen zu sein.

*Bitte beachten Sie, dass die Thermos Group, die innerhalb unserer Gruppe das Geschäft mit Konsumgütern für den Haushalt betreibt, ihr Markenlogo nicht ändern wird.

*Die Änderung des Logos bei Nippon Sanso Holdings und den einzelnen Konzernunternehmen wird schrittweise umgesetzt, sodass für einen bestimmten Zeitraum sowohl das neue als auch das alte Logo zu sehen sein werden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Die Nippon Sanso Holdings Group ist der viertgrößte Anbieter von Industrie-, Elektronik- und Medizingasen weltweit und in vier Regionen tätig Japan, USA, Europa sowie Asien und Ozeanien -, die über 30 Länder und Regionen umfassen. Darüber hinaus liefert das Thermos-Geschäft Produkte der Marke THERMOS in mehr als 120 Länder weltweit. Seit ihrer Gründung als Nippon Sanso Ltd. im Jahr 1910 steht die Gruppe für die Schaffung sozialer Werte durch innovative Gaslösungen, die die industrielle Produktivität steigern, das Wohlbefinden der Menschen verbessern und zu einer nachhaltigeren Zukunft beitragen. Mit mehr als 19.000 Mitarbeitern sind wir gemeinsam "The Gas Professionals" und haben alle das gleiche Ziel: "Das Leben durch Gastechnologie verbessern".

Wichtiger Hinweis Handel mit Stammaktien der Nippon Sanso Holdings Corporation, Haftungsausschluss bezüglich nicht gesponserter American Depository Receipts Die Nippon Sanso Holdings Corporation ("NSHD") empfiehlt allen, die am Kauf oder Verkauf ihrer Stammaktien interessiert sind, dies an der Tokioter Börse zu tun, wo ihre Stammaktien notiert sind und hauptsächlich gehandelt werden. Die Offenlegungen der NSHD dienen nicht der Erleichterung des Handels mit nicht gesponserten American Depository Receipts ("ADRs") und sollten nicht als Grundlage für Handelsentscheidungen herangezogen werden. NSHD hat sich nicht an der Schaffung von nicht gesponserten ADR-Programmen oder der Ausgabe oder dem Handel von ADRs, die im Rahmen dieser Programme in Bezug auf seine Stammaktien ausgegeben werden, beteiligt, diese unterstützt, gefördert oder anderweitig genehmigt. NSHD gibt gegenüber keinem ADR-Inhaber, keiner Bank und keiner Verwahrstelle eine Zusicherung ab, und keine dieser Personen oder Einrichtungen sollte zu der Annahme gelangen, dass (i) NSHD Berichtspflichten im Sinne des US-Wertpapiergesetzes von 1934 ("Exchange Act") hat oder (ii) die Website von NSHD fortlaufend alle Informationen enthält, die NSHD erforderlich sind, um eine Befreiung von der Registrierung seiner Stammaktien gemäß dem Exchange Act gemäß Regel 12g3-2(b) desselben aufrechtzuerhalten. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, lehnen NSHD und seine verbundenen Unternehmen jegliche Verantwortung oder Haftung gegenüber ADR-Inhabern, Banken, Verwahrstellen oder anderen Unternehmen oder Personen im Zusammenhang mit nicht gesponserten ADRs, die seine Stammaktien repräsentieren, ab.

