Anzeige
Mehr »
Freitag, 29.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Megatrend Uran: Die Nachfrage nach Uran explodiert - greift jetzt Buffetts Erfolgsrezept?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 857546 | ISIN: JP3711600001 | Ticker-Symbol: NPX
Tradegate
29.08.25 | 15:36
31,220 Euro
-1,14 % -0,360
Branche
Chemie
Aktienmarkt
JAPAN
1-Jahres-Chart
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,70031,42017:20
30,58031,20017:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NIPPON SANSO
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION31,220-1,14 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.