Der Ausbau von Datenzentren infolge des KI-Booms braucht sauberen Strom. Die Schweizer Edisun entwickelt für Rechenzentren in Madrid PV-Kraftwerke, die sie nun verkaufen will. Die in der Schweiz ansässige Edisun Power Europe AG plant, ihre geplanten PV-Kraftwerke zur Versorgung von Datenzentren in Spanien zu verkaufen. In der Nähe von Madrid entwickelt das Unternehmen aktuell drei Großprojekte zur solarem Stromerzeugung mit insgesamt 741 Megawatt (MW) Spitzenleistung. Davon sollen 362 MW für neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver