EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025



29.08.2025 / 17:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote beträgt 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -27,6 Mio. CHF (Vorjahr: -5,8 Mio. CHF). Pratteln, 29. August 2025 - Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 wie erwartet. Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2025 Der Konzernumsatz lag produktionsbedingt zum 30. Juni 2025 bei 156,5 Mio. CHF und damit unter dem Vorjahreswert von 182,9 Mio. CHF.

Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben im ersten Halbjahr 2025 nahezu unverändert, während sie im Segment Sport und Event im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024 abnahmen.



Das EBIT lag aufgrund von einmaligen Sondereffekten im Bereich Sport und Event und ausserordentlichen operativen Kosten bei -27,6 Mio. CHF, nach -5,8 Mio. CHF im Vorjahr.



Das Konzernperiodenergebnis betrug -30,9 Mio. CHF gegenüber -12,0 Mio. CHF im ersten Halbjahr 2024.



Mit einer Eigenkapitalquote per 30. Juni 2025 von 20,0 % (31. Dezember 2024: 24,3 %) ist die Highlight-Gruppe unverändert gut finanziert. Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet. Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung. Die Highlight-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2025 01.01. bis 30.06.2024 Abw. in % Umsatzerlöse 156,5 182,9 -14,4 EBIT -27,6 -5,8 n/a Konzernperiodenergebnis

(nach Steuern) -30,9 -12,0 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -22,3 -12,3 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -0,39 -0,22 n/a Segmentumsatz Film 101,2 102,3 -1,1 Sport und Event 55,3 80,5 n/a Segmentergebnis Film -4,2 -1,8 n/a Sport und Event -20,9 -1,3 n/a in Mio. CHF 30.06.2025 31.12.2024 Abw. in % Bilanzsumme 602,0 624,6 -3,6 Eigenkapital 120,4 151,9 -20,7 Eigenkapitalquote (%) 20,0 24,3 -4,3 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 207,2 196,5 5,4 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 17,0 16,8 1,1 Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch





29.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

