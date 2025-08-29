EQS-News: Highlight Communications AG
Highlight-Gruppe veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
Pratteln, 29. August 2025 - Konzernumsatz und Betriebsergebnis der Highlight-Gruppe entwickelten sich im ersten Halbjahr 2025 wie erwartet.
Konzernentwicklung im ersten Halbjahr 2025
Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.
Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2025 steht ab heute im Internet unter www.highlight-communications.ch zum Download zur Verfügung.
