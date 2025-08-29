Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025



29.08.2025 / 17:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 29. August 2025 Halbjahresbericht 2025 Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 Der Konzernumsatz lag bei 156,5 Mio. CHF (Vorjahr: 182,9 Mio. CHF).

Das Betriebsergebnis (EBIT) betrug aufgrund von einmaligen Sondereffekten und ausserordentlichen operativen Kosten -31,0 Mio. CHF (Vorjahr: -9,9 Mio. CHF).

Das Konzernperiodenergebnis lag bei -35,7 Mio. CHF (Vorjahr: -19,2 Mio. CHF).

Die Eigenkapitalquote betrug 22,4 % (31. Dezember 2024: 26,3%). Die konsolidierte Bilanzsumme reduzierte sich auf 784,7 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 806,9 Mio. CHF). Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben mit 101,2 Mio. CHF nahezu konstant (-1,1 %), während der Umsatz im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten mit 25,2 Mio. CHF niedriger lag als zum Ende des Vorjahres. Das Eigenkapital betrug 175,6 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 211,9 Mio. CHF) und die HLEE-Gruppe ist unverändert gut finanziert. Für das zweite, traditionale stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet. Der detaillierte Halbjahresbericht 2025 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar. Die HLEE-Gruppe auf einen Blick Angaben für den Konzern nach IFRS in Mio. CHF 01.01. bis 30.06.2025 01.01. bis 30.06.2024 Abw. in % Umsatzerlöse 156,5 182,9 -14,4 EBIT -31,0 -9,9 n/a Konzernperiodenergebnis -35,7 -19,2 n/a Ergebnisanteil Anteilseigner -15,6 -12,4 n/a Ergebnis je Aktie (in CHF) -1,20 -0,95 n/a Segmentumsatz Film 101,2 102,3 -1,1 Sport und Event 55,3 80,5 -31,3 Segmentergebnis Film -4,2 -1,8 n/a Sport und Event -23,5 -4,7 n/a in Mio. CHF 30.06.2025 31.12.2024 Abw. in % Bilanzsumme 784,7 806,9 -2,7 Eigenkapital 175,6 211,9 -17,1 Eigenkapitalquote (%) 22,4 26,3 -3,9 Punkte Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 297,9 282,3 5,5 Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 17,0 16,9 1,1

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

