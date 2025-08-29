Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Pratteln, 29. August 2025
Halbjahresbericht 2025
Highlight Event and Entertainment AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025
Die Umsatzerlöse im Segment Film blieben mit 101,2 Mio. CHF nahezu konstant (-1,1 %), während der Umsatz im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten mit 25,2 Mio. CHF niedriger lag als zum Ende des Vorjahres.
Das Eigenkapital betrug 175,6 Mio. CHF (31. Dezember 2024: 211,9 Mio. CHF) und die HLEE-Gruppe ist unverändert gut finanziert.
Für das zweite, traditionale stärkere Halbjahr wird aufgrund des weitgehenden Wegfalls von Sonderkosten und einer positiven Entwicklung auf der Umsatzseite eine wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet.
Der detaillierte Halbjahresbericht 2025 ist unter https://www.hlee.ch/geschaeftsberichte abrufbar.
Die HLEE-Gruppe auf einen Blick
Angaben für den Konzern nach IFRS
Kontakt:
Highlight Event and Entertainment AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 41 226 05 97
Fax: +41 41 226 05 98
info@hlee.ch
http://www.hlee.ch
Ende der Adhoc-Mitteilung
